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29 Aralık 2020 Salı 02:39 | Son Güncelleme:

Fedakar sağlık personelinin çocuklarına sürpriz anne keki

Fedakar sağlık personelinin çocuklarına sürpriz anne keki

Sürmen ve ekibi, evlerinden çıkamayan hemşerilerinin kapılarına zencefil, limon, sarımsak, karanfilden oluşan şifa paketleri de bırakıyor.

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzon’da çalışan sağlık personelinin çocukları için “Anne Keki” etkinliği başlattı. Trabzon genelinde canla başla görev yapan kadın sağlık çalışanlarının evlerine küçük bir notla birlikte anne keki gönderildi. Çocuklarından evlerine bırakılan kekleri öğrenen kadın sağlıkçılar duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili konuşan Sürmen, “Annelerimiz ile çocuklarının yüzünde küçük bir gülümseme oluşturmak için anne keki etkinliği başlattık. Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri çok mutlu etti. Umarım, pandemi biter ve sağlıkçı annelerimiz de çocuklarıyla bir daha ayrılmamak üzere buluşur” dedi. 

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