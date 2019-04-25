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  3. Faty Papy kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Trabzonsporlu Faty Papy ölüm sebebi nedir?

Faty Papy kimdir, kaç yaşındaydı? Eski Trabzonsporlu Faty Papy ölüm sebebi nedir?

Faty Papy kimdir, kaç yaşındaydı" Eski Trabzonsporlu Faty Papy ölüm sebebi nedir"

Faty Papy kimdir? Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Faty Papy, Güney Afrika ekibi Real Kings FC ile çıktığı bir maç sırasında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Faty Papy kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Faty Papy, Trabzonspor macerasının ardından Ruanda’nın APR FC takımında forma giymişti. Ardından Güney Afrika takımı Bidvest Wits’te de oynamıştı.

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Faty Papy kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 28 yaşındaki futbolcu Faty Papy hayatını kaybetti. Türk futbol severlerin de yakından tanıdığı Faty Papy kimdir? Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Faty Papy, Güney Afrika ekibi Real Kings FC ile çıktığı bir maç sırasında hayatını kaybetti. 2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı. 28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

FATY PAPY KİMDİR?

Faty Papy 19 Ocak 1990'da dünyaya geldi. Papy, orta saha mevkiinde forma giyen Burundili futbolcudur.

Bir dönem Trabzonspor PAF takımını çalıştıran Ahmet Özen kendisini, Burundi millî takımını çalıştırdığı kısa dönemde keşfetmiştir. 2009-10 sezonu öncesi MVV Maastricht takımına kiralık verilen oyuncu, geri geldikten sonra da takımda forma şansı bulamamış ve 05 Ocak 2011 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir.

Faty Papy, Trabzonspor macerasının ardından Ruanda’nın APR FC takımında forma giymişti. Ardından Güney Afrika takımı Bidvest Wits’te de oynamıştı.

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