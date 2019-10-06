Fatsa seçim sonuçları: İşte 31 mart 2019 Fatsa yerel seçim sonuçları oy oranları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 31 Mart seçimlerinden zaferle ayrılan taraf AK Parti'nin adayı İbrahim Etem Kibar oldu.





ORDU’NUN İLÇELERİNDE SON DURUM!

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İKİZCE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATALPINAR SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAYBAŞI SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAMAŞ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

KABATAŞ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

KABADÜZ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜLYALI SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ





FATSA SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.





FATSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Fatsa Belediye Başkan adayı: İbrahim Etem Kibar

CHP Fatsa Belediye Başkan adayı: Ahmet Canbaz

DP Fatsa Belediye Başkan adayı: Tarık Orhan

BTP Fatsa Belediye Başkan adayı: Muharrem Çamaş

DSP Fatsa Belediye Başkan adayı: Mehmet Baştürk

SP Fatsa Belediye Başkan adayı: Hüseyin Akot

FATSA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Fatsa’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 295, oy kullanan seçmen sayısı 63.349, geçerli oy sayısı 60.373 oldu. AK Parti %52,4 oy oranına, MHP %28,6 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

MHP Fatsa Belediye Başkan adayı: Mustafa Sade

AK Parti Fatsa Belediye Başkan adayı: Hüseyin Anlayan

CHP Fatsa Belediye Başkan adayı: Zeki Ülvi Süvarioğlu