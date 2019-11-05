Fatih'te sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Kasım Fatih su kesintisi sorgulama sayfası..
Fatih'te sular ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda Fatih'te yaşayanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İSKİ, İstanbul'da 5 Kasım 2019'da 9 ilçede 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Fatih'in bazı ilçeleri de bu kesintisinin içinde bulunyor. Fatih'te sular ne zaman gelecek? diye merak edenleri çin İSKİ 5 Kasım Fatih su kesintisi sorgulama sayfası haberimizde..
Fatih'te sular ne zaman gelecek? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bugün bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesinitileri saat 11:00'de başladı. Su kesintisi ile karşılaşan Fatih halkı, Fatih'te sular ne zaman gelecek? diye merak edenleri çin İSKİ 5 Kasım Fatih su kesintisi sorgulama sayfası haberimizde..
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FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00’den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.
10 SAAT SU VERİLEMEYECEK İLÇELER
Fatih;
Cankurtaran,
Sultan Ahmet,
Binbirdirek,
Küçük Ayasofya,
Emin Sinan,
Şahsuvarbey,
Mimar Hayrettin,
Muhsine Hatun,
Saraç İshak,
Mimar Kemallettin,
Nişanca,
Katip Kasım,
Mesihpaşa,
Aksaray,
Cerrahpaşa,
Haseki Sultan,
Kocamustafapaşa,
Sümbül Efendi,
Yedikule,
Silivrikapı,
Karagümrük,
Topkapı,
Hocapaşa,
Hobyar,
Sururi,
Molla Fenari,
Alemdar,
Beyazıt,
Taya Hatun,
Mercan,
Tahtakale,
Rüstempaşa,
Demirtaş,
Süleymaniye,
Hoca Gıyasettin,
Hacı Kadın,
Yavuz Sinan,
Sarıdemir,
Cibali,
Yavuz Sultan Selim,
Balat
Ayvansaray