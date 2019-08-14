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  3. Fatih'te otel yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih'te otel yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih'te otel yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor.

Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor.

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