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23 Kasım 2020 Pazartesi 10:39 | Son Güncelleme:

Fatih'te otel çıkışı dehşet: 1 kişi yaralandı

Fatih'te otel çıkışı dehşet: 1 kişi yaralandı
DHA

Fatih'te, otelden çıktığı sırada belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Fatih'te Fatih K. isimli şahıs otelden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sinan Mahallesi'nde bulunan otelin önünde meydan geldi. Otelden çıkan İskender K., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısna urğradı. İsabet eden kurşunlarla İskender K. yere yığılırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan İskender K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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