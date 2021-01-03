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03 Ocak 2021 Pazar 00:45 | Son Güncelleme:

Fatih'te korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te korkutan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
AA

Fatih'te tarihi Balkapanı Hanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te tarihi Balkapanı Hanı'nda çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Eminönü Tahtakale Mahallesi Balkapanı Sokak'taki Balkapanı Hanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş hanında kalan Mevlüt Türkan (71) yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek yangın ile incelemelerde bulunduktan sonra Türkan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada, iş hanında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktığı, ivedilikle itfaiye ve emniyet birimlerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına müdahale sonrasında hanın ikinci katında daha önceden han bekçisi olarak görev yapmış, şu an bekçilik yapmayan Mevlüt Türkan adlı vatandaşımız vefat etmiştir. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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