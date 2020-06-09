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  3. Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
09 Haziran 2020 Salı 10:01 | Son Güncelleme:

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, polisin denizden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kişinin Mehmet Hayri Ş. (59) olduğunu tespit etti.

Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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