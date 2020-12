Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...

FATİH TERİM'İN TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇIKTIĞI FUTBOL MAÇLARININ ÖNCESİNDE, SONRASINDA VEYA DEVRE ARASINDA SÖYLEDİĞİ VE KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLMİŞ NASIL BİR SÖZÜ YOKTUR?

A: What can I do, sometimes



B: Taktik maktik yok, bam bam bam

C: Everything is something happened

D: Aslı olan Galatasaray'dır

Doğru cevap: B Taktik maktik yok, bam bam bam