31 Aralık 2020 Perşembe 21:07 | Son Güncelleme:
Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur?
Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç'ın konuk olduğu Milyoner'de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner'in dikkat çeken sorusu...
Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...
FATİH TERİM'İN TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇIKTIĞI FUTBOL MAÇLARININ ÖNCESİNDE, SONRASINDA VEYA DEVRE ARASINDA SÖYLEDİĞİ VE KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLMİŞ NASIL BİR SÖZÜ YOKTUR?
A: What can I do, sometimes
B: Taktik maktik yok, bam bam bam
C: Everything is something happened
D: Aslı olan Galatasaray'dır