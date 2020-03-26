Fatih Terim durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu! Son dakika Fatih Terim durumu nasıl?

Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Terim’in tedavisi hastanede devam ediyor. Sevenleri ve tüm futbol camiası merakla Fatih Terim son durumu ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. İşte Fatih Terim durumu için attığı paylaşımın detayları…

SON DAKİKA FATİH TERİM DURUMU NASIL?

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."