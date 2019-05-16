Fatih Portakal'ın İGDAŞ yalanı ortaya çıktı

FOX Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal, İBB iştiraki İGDAŞ’a kendisine gönderilen iki ayrı fatura nedeniyle sosyal medyada hesap sordu.

Twitter hesabından adresine gönderilen iki ayrı faturanın resmini paylaşan Portakal, "Bu şimdi ne demek? Mayıs ayı içinde 2. @igdaskurumsal faturası. Ya beni enayi gördünüz ya da bir şeyler çeviriyorsunuz? Benim gibi acaba ne kadarız? Tatmin edici cevabınız nedir?" notunu düştü.

İGDAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Ancak Portakal'ın bu paylaşımınına İGDAŞ'tan yanıt gecikmedi. FOX TV Ana Haber sunucusunun ithamlarına sert yanıt veren İGDAŞ, "haksız yere zan altında bırakıldıklarını" belirterek, iki ayrı faturanın sayaç değişiminden kaynaklandığını açıkladı.

Portakal bu kez sayaçların vatandaşa sorulmadan değiştirilmesi ve sayaçlardan iki kez okuma yapılmasıyla ilgili bir dizi soru yöneltti.

İGDAŞ’ın verdiği yanıtı da yayımlayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

“Açıklama var @igdaskurumsal.Diyorum ki: 1-Bana sormadan sayacımi nasil değistiriyorsunuz? 2-Hadi haber vermediniz değistirdiniz, peki neden iki kere sayaç okuyorsunuz? 3-Kurumunuzu zan altinda birakmiyorum, soru soruyorum 4-Kurumlara guvenim kalmadigi icin hakkimi ariyorum.”

YASAL DAYANAĞI DA VAR

İGDAŞ'tan Portakal'ın bu tepkisine de belgeli yanıt verildi. Sayaçların İGDAŞ'a ait olduğu belirtilirken, ilgili yasaya uygun olarak periyodik şekilde ücretisiz değiştirildiğine vurgu yapıldı.

(Superhaber)