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  3. Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

Amerika destekli FOX TV'nin haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Akdeniz'de söz sahibi olmak için attığı adımlardan en az emperyalist ülkeler kadar çok rahatsız oldu! Libya'da BM tarafından tanınan hükümetin isteği üzerine ve o ülkeye Türk askeri de gönderilmesine imkan sağlayan tezkere Portakal'ı gerdi

Libya Tezkeresi'ni hazmedemeyen FOX TV sunucusu Portakal,Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! Libya'da sivilleri katleden darbeci general Hafter'e ilişkin tek kelime etmeyen FOX TV sunucusu, Türkiye'nin o ülkeye davet ile gittiğini görmezden gelerek skandala imza attı ve "Bu işler petrol için" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de FOX TV sunucusu Fatih Portakal ortaya çıktı.


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