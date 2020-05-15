Fatih Portakal da kaçak inşaatçı çıktı

FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi.

Portakal, çiftliğin tapusunu eşi Armağan Portakal'ın üzerine çıkarttırmış.

Yasalara aykırı yapılaşma

Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlendi.

Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi.

Emlakçılar, çiftliğin değerinin en az 4 milyon lira civarında olduğunu ifade etti.

Tarla üzerine bina yaptırdı

İmar Kanunu gereğince imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izin verilmiyor ancak belli sınırlamalar dahilinde tarlalara inşaat yapılabiliyor. Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.5 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile tarlaya ev inşaatı yapılabiliyor.

"Şu anda böyle bir yer bulamazsınız"

Seferihisar'da faaliyet gösteren Enter Emlak'ın sahibi Özay Öz, Portakal'ın çiftlik evinin bulunduğu bölgenin değerine dikkat çekti. Öz, "Sığacık, Camirkebir gibi Seferihisar'da yer alan bu bölge gerçekten kıymetli arazilerin olduğu bir bölge. Şimdi böyle bir yer bulmanız çok zor. Camikebir Mahallesi'nde üzerinde yapı olan bu tür arazilerin metrekaresi en az 300-350 liradan başlıyor. Elektriği suyu bağlı böyle bir yapı en az 4 milyon liradan alıcı bulabilir" dedi.

Tarkan'ın da arazisi bulunuyor

Akustik Emlak sahibi Atilla Akgün, imarlı arsalardaki kat izinlerinin de fiyatı artırdığını belirtti. "Eğer 4 kat imar varsa metrekare fiyatı bin 500 liraya kadar çıkabilir" diyen Akgün, "Portakal ailesininki gibi bir çiftlik yapmak için kişinin İmar mevzuatındaki şartları yerine getirmesi ve ilgili kurumlardan belge alması gerekiyor. Seferihisar bölgesi ünlü isimler tarafından rağbet gören bir yer. Tarkan başta olmak üzere tanınmış isimlerin bu bölgede çiftlik evi yaptıkları arazileri var" dedi.

"Aklımı seveyim" dedi

Torlak Çiftliği'ne ait internet sitesinde Önce Sağlık başlığıyla kaleme aldığı yazısını paylaşan Fatih Portakal'ın, "Benim önceliğim çekirdek ailemin sağlığı. Yıllar önce iyi ki, sakin bir köşede bir toprak parçası edinmişiz. Gidip tasarrufumuzu gereksiz şeylere sahip olmak için yatırmamışız. Ne yalan diyeyim aklımı seviyorum. Üreten, bize sağlık bahşeden bu toprağın kıymetini koronalı günlerde daha çok idrak ediyoruz. Ve şükrediyoruz..." ifadelerini kullanması da dikkat çekti.