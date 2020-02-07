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  3. Fatih Portakal böyle özür diledi: Kusura bakmayın Fahrettin bey

Fatih Portakal böyle özür diledi: Kusura bakmayın Fahrettin bey

Fatih Portakal böyle özür diledi: Kusura bakmayın Fahrettin bey

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili söylediği yalanı bir gün sonra itiraf etti. Portakal, canlı yayında özür diledi.

Fox TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal ekranda İletişim Başkanı Fahrettin Altun grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sorulmamasını istediğini ileri sürmüştü. Portakal, Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında gazetecilerin soru sorduğu, onun da cevap verdiği görüntüler önüne konulunca "Benim hatam var. Her kulun hatası vardır. Kusura bakmayın Fahrettin Bey" sözleri ile özür diledi.


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