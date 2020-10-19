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19 Ekim 2020 Pazartesi 00:16 | Son Güncelleme:

"Fatih: Keşfe Giden Yol" belgeseli izleyiciyle buluştu

"Fatih: Keşfe Giden Yol" belgeseli izleyiciyle buluştu

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.

"Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı.

İşte milli enerjide yeni müjdelerle gelen Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli


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