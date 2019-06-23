Fatih Başakşehir seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları

Fatih Başakşehir seçim sonuçları vatandaşlar tarafından internette aranmaya başladı. Binali Yıldırım mı önde? Ekrem İmamoğlu mu önde? merak ediliyor. Seçim için tüm hazırlıklar yapıldı ve söz artık İstanbullu'larda. Adaylar 22 Haziran TSİ 18.00'de seçim kampanyalarını bitirecek. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmadan bu seçimlerde de kullanılacak. Seçmenler Fatih Başakşehir seçim sonuçları açıklandı mı? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarını merak etmeye başladı. İşte Fatih Başakşehir son dakika seçim sonuçları..

FATİH BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Fatih Başakşehir seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Fatih Başakşehir23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Sandıklar henüz açılmadığı için Binali Yıldırım oy oranı da belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

FATİH SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞAKŞEHİR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Fatih belediye başkanı yüzde 53,36 ile Fatih Ergün Turan oldu. CHP adayı Soner Özimer ise yüzde 35,79 alarak ikinci sıraya yerleşti. Özimer'i yüzde 4,39 ile İyi Parti takip etti

ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün TURAN, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı.Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Küçükçekmece'de doğan ve aslen Malatyalı olan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2001-2002 yıllarında AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucusu olarak siyasi hayatına başladı. 2003-2009 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kartoğlu, 2 dönemdir başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Meclisi'nde 4 Ekim 2017'de gerçekleştirilen oylama ile Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlık görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası.