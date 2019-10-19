Faslı uzmanlardan Türkiye-ABD anlaşması yorumu

Ankara ile Washington arasındaki anlaşma hakkında, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Faslı uzmanlar Türkiye'nin güvenli bölge kurmak olan en önemli hedefini anlaşmayla gerçekleştirdiğini söyledi.

Faslı uluslararası ilişkiler uzmanı Said Sıddiki, Türkiye'nin pratik açıdan en önemli askeri hedefine ulaştığını, Suriye krizinin başından bu yana Türkiye'nin hedefinin bölgede güvenli bir bölge oluşturmak olduğunu hatırlattı.

"ABD ile yapılan anlaşma kazan-kazan esası üzerine yapılan bir anlaşmadır" diyen Sıddiki, iki ülke arasında yanlış anlaşılmanın derinleşmesi gibi bir krize anlaşmayla engel olunduğunu savundu.

Sıddiki, Türkiye'nin askeri operasyona ara vermesi kararının, Suriye krizine büyük bir şekilde müdahil olmak istemeyen Türkiye'nin reel duruşuyla uyumlu olduğuna dikkati çekti.

Yine Faslı bir başka uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Buhubze, Türkiye'nin en az zararla hedeflerinin büyük bir kısmını elde etmede başarılı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile askeri alanda elde edeceğinden çok daha ileri düzeyde siyasi kazanç elde etti" diyen Buhubze, Suriye krizinin başlangıcından itibaren Türkiye'nin bölgesel temel güç olduğunun böylece tescillenmiş olduğuna işaret etti. (AA)