Faruk Şavlı hayatını kaybetti... Faruk Şavlı kimdir, nereli?

Faruk Şavlı kimdir? Cilt kanserinden tedavi gören Yeşilçam’ın usta oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti. Hababam sınıfı filminde ‘Domdom Ali’ lakabıyla akıllara kazınan Faruk Şavlı’nın cenazesi yarın Mersin Muğdat camisinde öğle namazından sonra kalkacak. Vatandaşlar Faruk Şavlı’nın hayatını ve oynadığı filmleri araştırıp merak etmeye başladılar.

FARUK ŞAVLI KİMDİR?

Serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez’in isteği ve kararı üzerine gazetede bir ilan yayımlanır ve Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı da bu ilanla projeye başvuru yapar ve katılır. Bu arada Feridun Şavlı’nın diğer kardeşi Fatih de Neşeli Günler filminde Ziya karakterine can veren Şener Şen’in aslanı çakıyla öldürdüğü ve martavalı salladığı sırada arkasındaki ‘Çocuk Yaşar’ karakterine hayat vermişti.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfıfilmi ilk kez 1975 film olarak sinemalarda gösterilmişti. Birçok usta oyuncunun yer aldığı filmde Faruk Şavlı da oynamıştı. ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendi internet sitesinde Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı’nın vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, “1995’te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı’nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı’yı kaybettik. Mekanın cennet olsun Faruk Şavlı. Başta Domdom Ali olmak üzere tüm sınıf arkadaşlarına selam söyle.”ifadelerini kullandı.