Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Türkiye’nin corona virüsle mücadelesini yöneten Fahrettin Koca, ilk günden itibaren çok az uyku uyuyarak, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Fahrettin Koca kimdir ve mesleği ne? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Koca son olarak yaptığı basın açıklamasında bir gazeteci ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündeme oturdu. Bir gazetecinin sorusuna verdiği nazik cevapla halkın büyük sempatisini kazanan Koca’nın hayatı merak ediliyor. Fahrettin Koca kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 yılında Konya’nın Ömeranlı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitiren Fahrettin Koca İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı'dır.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başlamıştır.

FAHRETTİN KOCA MESLEĞİ NE?

Fahrettin Koca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı'dır.

BAKAN KOCA’NIN GAZETECİ İLE DİYALOĞU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'

Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.