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  • Fahrettin Altun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı: "Saklama! Görmezden gelme"
05 Aralık 2020 Cumartesi 14:55 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı: "Saklama! Görmezden gelme"

Fahrettin Altun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı: "Saklama! Görmezden gelme"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Altun, mesajında kadın haklarının önemine vurgu yaparken, "Saklama! Görmezden gelme." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kadına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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