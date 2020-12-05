Fahrettin Altun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı: "Saklama! Görmezden gelme"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kadına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Türk kadını, 86 yıl önce bugün, seçme ve seçilme hakkıyla birlikte daha özgür ve daha güçlü oldu. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü dolayısıyla, bu anlamlı günde, özellikle kadına karşı şiddet ve istismara sessiz kalan ve gizleyenlere karşı haykırıyoruz;

Saklama!

Görmezden gelme! pic.twitter.com/2Uci9Wr68G