23 Aralık 2020 Çarşamba 18:00 | Son Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan Can Dündar mesajı: "İadesini talep ediyoruz"
İletişim Başkanı Altun, Can Dündar'ın iade edilmesi yönündeki talebini ileten bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Dündar'ın iadesini talep etti. Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilikle bağdaşmadığının altını çizen Altun, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." dedi.
Fahrettin Altun'un Twitter üzerinden yayımladığı mesajının tamamı şu şekilde:
Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2020
Bu, gerçek gazetecilere hakarettir.
Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz.