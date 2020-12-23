  • $7,6345
  • 9,3343
  • 460.653
  • 1418.75
  • Haberler
  • Güncel
  • Fahrettin Altun'dan Can Dündar mesajı: "İadesini talep ediyoruz"
23 Aralık 2020 Çarşamba 18:00 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan Can Dündar mesajı: "İadesini talep ediyoruz"

Fahrettin Altun'dan Can Dündar mesajı: "İadesini talep ediyoruz"

İletişim Başkanı Altun, Can Dündar'ın iade edilmesi yönündeki talebini ileten bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Dündar'ın iadesini talep etti. Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilikle bağdaşmadığının altını çizen Altun, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." dedi.

Fahrettin Altun'un Twitter üzerinden yayımladığı mesajının tamamı şu şekilde:

<p> Yapılan ankete göre her 10 Fransız'dan 7'si Macron'a güvenmiyor. Peki halkının yüzde 60'ını

'Fransa uluslararası alandaki itibarını yitirmeye başladı'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Maçın ardından olay sözler! 'Galatasaray'ın oyuncusu olamaz'

Düzce ölü yunus kıyıya vurdu! Nasıl öldüğü araştırılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.