Fahrettin Altun'dan Can Dündar mesajı: "İadesini talep ediyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Dündar'ın iadesini talep etti. Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilikle bağdaşmadığının altını çizen Altun, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." dedi.

Fahrettin Altun'un Twitter üzerinden yayımladığı mesajının tamamı şu şekilde: