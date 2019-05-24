Fahrettin Altun'dan AA'ya başsağlığı mesajı

Altun, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, günlerdir umutla aranan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan üzücü haber geldiğini belirten Altun, "Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlerimiz Mustafa Gidergelmez ile Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA