Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fahrettin Altun'dan AA'ya başsağlığı mesajı

Fahrettin Altun'dan AA'ya başsağlığı mesajı

Fahrettin Altun'dan AA'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlere rahmet diledi.

Altun, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, günlerdir umutla aranan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan üzücü haber geldiğini belirten Altun, "Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlerimiz Mustafa Gidergelmez ile Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur Tulu Bacı ile 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Denizli´de ilginç bir olay olay yaşanıyor. Adeta bir horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu. Yaklaşık

İlginç Olay! ´Başka Tavuk Bu Şekilde Ötemez´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu