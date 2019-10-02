Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7396
  • 6,2689
  • 273.523
  • 103754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fahrettin Altun: Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağız

Fahrettin Altun: Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağız

Fahrettin Altun: Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin 1'inci yılında Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, 'Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.' dedi.

Altun şu ifadelere yer verdi;

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor.

Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik.

Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır.

Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın'dan Alişan'a 'Buse'li gönderme
'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...
Kadın dizisinde üzen ayrılık
Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Güney Afrika’nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonu

Dev Pitonun Saldırısından Son Anda Kurtuldular!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin füze ve roket güçleri

Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı neydi? Tarık Ünlüoğlu son dakika neden öldü?