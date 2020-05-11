Fahrettin Altun: Tüm dünyaya örnek oluyoruz

Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda açıkladığı kararları paylaşan Fahrettin Altun, "Şehir Hastaneleri ve İstanbul’a açacağımız salgın hastaneleriyle sağlık altyapımızı güçlendirirken, sosyal yardımlaşma vakıflarına aktardığımız yarım milyar lirayı aşkın kaynakla vatandaşlarımızın yanındayız. Türkiye’ye mahsus sosyal güvenlik modeliyle tüm dünyaya örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastaneleri ve İstanbul’a açacağımız salgın hastaneleriyle sağlık altyapımızı güçlendirirken, sosyal yardımlaşma vakıflarına aktardığımız yarım milyar lirayı aşkın kaynakla vatandaşlarımızın yanındayız. Türkiye’ye mahsus sosyal güvenlik modeliyle tüm dünyaya örnek oluyoruz. pic.twitter.com/4VE9T9hoxi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 11, 2020