Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fahrettin Altun paylaştı: Böyle binlerce mesaj geldi

Fahrettin Altun paylaştı: Böyle binlerce mesaj geldi

Fahrettin Altun paylaştı: Böyle binlerce mesaj geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Elazığ depremiyle ilgili vatandaşların mesajlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Elazığ depremiyle ilgili vatandaşların mesajlarını paylaştı.

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) vatandaşların gönderdiği mesajlardan bazı örnekleri resmi Twitter hesabından paylaşan Altun benzer şekilde binlerce mesaj gönderildiğini aktardı. 

Görsellerde Elazığlı depremzedelere evini açmak isteyenlerin ve yardım çalışmalarına katılmak isteyenlerin olduğu görülüyor.

Altun paylaşımında "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CiMER’e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerine yer verdi.

İşte o mesajlar:

 

 


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'

Bakanlar Depreme Canlı Yayında Yakalandı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı

Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı