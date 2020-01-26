Fahrettin Altun paylaştı: Böyle binlerce mesaj geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Elazığ depremiyle ilgili vatandaşların mesajlarını paylaştı.

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) vatandaşların gönderdiği mesajlardan bazı örnekleri resmi Twitter hesabından paylaşan Altun benzer şekilde binlerce mesaj gönderildiğini aktardı.

Görsellerde Elazığlı depremzedelere evini açmak isteyenlerin ve yardım çalışmalarına katılmak isteyenlerin olduğu görülüyor.

Altun paylaşımında "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CiMER’e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerine yer verdi.

İşte o mesajlar: