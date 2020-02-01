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  3. Fahrettin Altun duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Fahrettin Altun duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Fahrettin Altun duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin internet sitesini açtığını duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren http://kanalistanbul.gov.tr internet sitesini yayına açtık. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz" dedi. 


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