Fahrettin Altun asılsız çıkan haberler sonrası böyle tepki gösterdi: Sevinçle rağbet görmesi üzücü

'Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların kullanılamaz halde olduğuna' ilişkin haberlerin Türk ve İngiliz yetkililer tarafından yalanlanmasının ardından İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Asılsız haberlerin bazı kesimlerce "sevinçle rağbet görmesine" dikkat çeken Altun "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.



Ancak, ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikâr olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir.



Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!

