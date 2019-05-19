Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fahrettin Altun: 19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür

Fahrettin Altun: 19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür

Fahrettin Altun: 19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla ilk adımı atılan büyük yürüyüşün, Milli Mücadelemizin 100. yılını gururla kutladığını belirten Altun şunları kaydetti:

"Bütün istiklal ve istikbal kahramanlarımızı, 19 Mayıs 1919'dan bugüne vatan ve bayrak için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gençlerimizin kendilerine armağan edilen 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatanı daima koruyacaklarına ve 19 Mayıs ruhundan ilham alarak ülkemizi daima daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına inanıyorum."

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Malatya´da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik kor

240 metrede emekleyerek yürüdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Elleri tetikte gözleri semada iftar ve sahur yapıyorlar

Hat kalemi yapıp tanesini 300 liradan satıyor