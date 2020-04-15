Fahiş fiyat uygulayana 100 bin TL ceza verilecek! Peki fahiş fiyat nedir? Torba yasa detayları haberimizde…

Fahiş fiyat nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürpriz bir değişiklik de yapıldı. Buna göre fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL’ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Detaylar haberimizde…

FAHİŞ FİYAT NEDİR?

Fahiş kelime anlamı olarak ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla, adil olmayan anlamlarına geliyor. Fahiş fiyat da adil olmayan fiyatlara verilen bir tabir olarak karşımıza çıkıyor.

FAHİŞ FİYAT CEZALARI YÜZDE 900 ARTIYOR

Teklife eklenen bir başka maddeyle de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları katlanarak artırıldı. Buna göre, fahiş fiyat artışı yapanlara verilen 10 bin TL’lik ceza sınırı 100 bin TL’ye kadar çıkarıldı. Stokçuluk yapanlara verilen 50 bin TL’lik ceza sınırı ise 500 bin TL’ye çıkarıldı. Bu para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ait olacak.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, TOBB ve TESK’ten birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere 13 kişiden oluşacak.