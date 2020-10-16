  • $7,947
  • 9,3164
  • 487.781
  • 1189.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Faciaya ramak kalmıştı! Sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı
16 Ekim 2020 Cuma 13:13 | Son Güncelleme:

Faciaya ramak kalmıştı! Sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı

Faciaya ramak kalmıştı! Sürücü yanmaktan son anda kurtarıldı
DHA

Konya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü, alevler içinde kaldı.Sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, vücudunda yanıklar oluştu.

Konya'nın merkez istasyona kavşağında seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yanan otomobilin içinde kalan sürücü ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, otomobil sürücüsü Mehmet Şen’in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.

Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen’in vücudunda yanıklar oluştu.

Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen’i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Konut satışında yabancı yatırımcı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'de hangi ilimizde kaç cami var?

Zafer Algöz'den yıllar sonra gelen Okan Bayülgen itirafı: Benim yarattığım işi kendi üstüne almış

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.