F-35 için Türkiye'ye muhtaçlar! Pentagon yine kendi çalıp oynadı

Türkiye’yi, Rus S-400 alımından sonra ortak üretim olan F-35 programında çıkaran ABD, F-35'lerin üretiminin aksamadan devam etmesi için Türkiye ile çalışmak zorunda.

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020’ye kadar ABD’ye taşınacağını duyurdu ancak bu pek mümkün görünmüyor.

"TAŞINMA 2020'NİN SONUNA KADAR BİTMEYECEK"

Ancak Pentagon’daki kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lord’un bu iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Defense One’a Pentagon yetkilileri, F-35 parçalarının üretiminin ABD’ye taşınma işinin 2020 yılının sonuna kadar tamamlanmayacağı görüşünde.

EN KRİTİK PARÇALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Lockheed Martin ve Pratt, ürettiği F-35’lerin en önemli parçaları için Türkiye’yle birkaç yıldan fazla sürecek bir kontrata sahip.

Pentagon yetkililerinden gelen bu bilgi, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye’ye bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ondan fazla Türk firma, F-35’lerin 900’den fazla parçasını üretiyor. Türkiye’yi bu önemli üretim zincirinden çıkarmak da ABD’ye 500 ila 600 milyon dolarlık bir miktara mâl olacak.