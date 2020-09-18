Eyyüp Karahan kimdir? Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan nereli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevine Eyyüp Karahan getirildi. Peki, Eyyüp Karahan kimdir, kaç yaşındadır?

EYYÜP KARAHAN KİMDİR?

21.02.1962 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme – Sosyal Siyaset Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Çeşitli firmalarda Muhasebe ve Satış Sorumlusu olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe komisyon üyeliği yaptı. HAMİDİYE A.Ş.de Ticaret Müdürlüğü, İSFALT A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.de Genel Müdür Yardımcılığı, KİPTAŞ’ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kasım 2007 tarihinde AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Temmuz 2014 tarihinde yapılan yeni atamalar sonucunda Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Karahan, evli ve 3 çocuk babasıdır. Karahan son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevine getirildi.