Eyyam-ı Bahur ne zaman? Eyyam-ı Bahur ne demek?

Eyyam-ı Bahur ne demek, ne zaman? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılan Eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Meteoroloji ve uzmanlar eyyam-ı bahur'un başladığını belirterek tüm vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı. Eyyam-ı Bahur ne demek, ne zaman? diye ediyorsanız işte yanıtı..

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

EYYAMI-I BAHUR NE ZAMAN 2019?

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı.

EYYAM I BAHUR'A KARŞI KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.