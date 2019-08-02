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  3. Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi

Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi

Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi

Operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eyüpsultan'da  düzenlenen operasyonda 262 şişe kaçak içki ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste araçlara kaçak içki yüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste bulunan 3 araçta arama yapan ekipler, 262 şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

(AA)

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