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Eşini öldüren şüpheli teslim oldu

Eşini öldüren şüpheli teslim oldu

Eyüpsultan'da tartıştığı eşini iki gün önce falçatayla öldürdüğünü belirten şüpheli teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Düğmeceliler Mahallesi Özkan Sokağı'ndaki dört katlı binanın giriş katında ikamet eden Kadriye Ecim (34) ile Özgür Yılmaz Ecim (35) çifti, iki gün önce bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür Yılmaz Ecim, eşini falçatayla yaraladı. Yaralı kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti.

155 Polis İmdat hattını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, gece saatlerinde Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine giden polis ekipleri, kokmaya başlayan cesetle karşılaştı. Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çiftin 3 çocuğunu emniyet müdürlüğüne götürdü.

(AA)

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