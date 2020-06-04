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  3. Eyüpsultan'da bir apartmadan yangın çıktı
04 Haziran 2020 Perşembe 13:37 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da bir apartmadan yangın çıktı

Eyüpsultan'da bir apartmadan yangın çıktı

Eyüpsultan Karadeniz Caddesi'nde bir apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Eyüpsultan, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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