Eyüpsultan Bahçelievler son dakika seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Eyüpsultan Bahçelievler son dakika seçim sonuçları açıklandı mı? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? vatandaşlar tarafından internette aranıyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ve Yüksek Seçim kurulu'nun seçim yasağını kaldırmasının ardından Eyüpsultan Bahçelievler son dakika seçim sonuçları belli olmaya başlıyor. Eyüp ve Bahçelievler ilçeleri İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. Bu ilçelerde ikamet eden seçmenler Eyüpsultan son dakika seçim sonuçları ne oldu? , Bahçelievler son dakika seçim sonuçları ne oldu? merak ediyor. Kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu yani YSK tarafından açıklanacak. Ancak kesin olmayan seçim sonuçları sandıkların kapanmasının ardından aksam.com.tr'de bulabilirsiniz..

EYÜPSULTAN BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Eyüpsultan Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Eyüpsultan Bahçelievler 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Seçim sonuçları henüz açıklanmadığı için Binali Yıldırım oy oranı da belli olmadı. Sonuçlar belli olunca haberimiz içerisinden güncellenecektir.

EYÜPSULTAN SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAHÇELİEVLER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA KİM KAZANDI?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Eyüpsultan’a kayıtlı 277 bin 158 seçmenden 235 bin 57’si toplam 825 sandıkta oy kullandı. Oyların 228 bin 724’ü geçerli sayıldı. Ak Parti yüzde 49.11, CHP yüzde 47.40, Saadet Partisi yüzde 2.34, DSP yüzde 0.51, BTP yüzde 0.27 ve Vatan Partisi yüzde 0.20 oy aldı.

Ak Parti'nin adayı Deniz Köken 112 bin 330 oy alarak Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi. CHP’li rakibi Emel Bilenoğlu 108 bin 412 oyda kaldı. Saadet Partisi adayı İlker Çiftçi 5 bin 346 oy, DSP adayı İbrahim Bayraktar bin 157 oy, BTP adayı Birol Civelek 613 oy, Vatan Partisi adayı Hümeyra Hıdımoğlu 455 oy ve bağımsız aday Kürşad Alparslan Turan 411 oy aldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğan Deniz Köken, İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.Deniz Köken, 1994 yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1994–2004 yılına kadar devam eden on yıllık bu süreçte, Eyüp Sultan için gerçekleştirilen başarılı projelere imza attı.

1994 yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Deniz Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı.Deniz Köken, bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yaptı. Köken, müziğe olan ilgisi sebebiyle Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu.2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Köken, Tarife Komisyonu Başkanı iken istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

Bu dönemde Antalya’yı dünya şehri yapma yolundaki projeler arasında, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında geliştirdiği büyük projelerden; Antalya Sosyal ve Psikolojik Eğitim Merkezi (ASPEM) adı altında ailelere yönelik hizmetler ve ayrıca kadın sığınma evi, evde hasta-yaşlı bakımı, huzurevi-aşevi inşası ve işletimi, 400 kişilik engelli rehabilitasyon merkezi yapımı işlerini hayata geçirdi.Deniz Köken ayrıca Antalya Sanat ve Meslek Edindirme (ASMEK) kursları adı altında, yılda 15 bin kişiye sanat ve meslek edindirmenin yanı sıra, iş kollarına ara eleman yetiştirme konusunda da başarılı çalışmalara imza attı.Deniz Köken, bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken'in 2019 yerel seçimlerinde Ak Part, Eyüpsultan İlçe Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi.

BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART'TA KİM KAZANDI?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (Cumhur İttifakı), CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan, SP Bahçelievler belediye başkan adayı Yaşar Avcı,

Vatan Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı Cem Doğan, BBP Bahçelievler belediye başkan adayı Serkan Karacaoğlu olarak belirlenmişti.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır %49,89 oy oranı ile seçimi kazandı. Mehmet Ali Özkan CHP %45,23 oy, Yaşar Avcı Saadet Partisi %1,79 oy ,Galip Karayiğit DP 4.035 oy %1,19,Serkan Karacaoğlu

BBP %1,15 oy aldı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadır daha önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürümüştür. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır buradaki görevinden sonra özel sektörde sağlık yatırımları yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapmıştır.

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003 – 2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009 – 2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. 2011 yılında Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi çalışmalara imza atmıştır. 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yapmıştır. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında gerçekleşen Ak Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.