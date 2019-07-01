EYT'de son durum ne? 1 Temmuz EYT son gelişmeler asrama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli EYT hakkında, "Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. '' şeklinde açıklama yapmıştı. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayan vatandaşlar EYT'de son durum ne? 1 Temmuz EYT son gelişmelerini merak ediyor. İşte 1 Temmuz EYT son gelişmeler..

EYT'DE SON DURUM NE?

Vatandaşlar Meclis'ten gelecek EYT son dakika haberleri merak ediyor. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz.Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok. Popülist bir politika izlemek durumunda değiliz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

6 Şubat’ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.