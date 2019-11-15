EYT son dakika haberleri: EYTde bugün son durum nedir?

EYT son dakika haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT’de bugün son durum nedir? 4 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Yargı Reformu Paketinde "Af konusunun toplantıda konuşulup konuşulmadığı ve emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı"na ilişkin soru üzerine açıklamada bulundu. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?” yanıtını vermişti.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELER

4 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Yargı Reformu Paketinde "Af konusunun bugün gündemde yer alıp almadığı ve emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı"na ilişkin soru üzerine Kalın, "Af konusunun bugün gündeme gelmediğini" söyledi.

Kalın, bugün daha ziyade hukuk davalarının hızlandırılması ve vatandaşın bu süreçte daha etkin, daha kısa süre sonuç almasını sağlayacak düzenlemelerin gündemde olduğunu, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de gündemde yer almadığını ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3600 ek gösterge ile bir çalışması olduğunu, onun da bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Başkan Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan’a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

NACİ AĞBAL’DAN AÇIKLAMA

17 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT NEDİR?

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu.

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008’de SSK’lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008’de SSK’lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999’da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999’da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ oluştu.