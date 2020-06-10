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  3. Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntüleri şoke etti
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:

Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntüleri şoke etti

Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntüleri şoke etti

Zonguldak Ankara Karayolunda 10 yaşındaki Eymen'in hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan hemşirenin; daha önce araç kullanırken telefonla defalarca canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda vatandaş Hanife Yılmaz'a tepki gösterdi.

Zonguldak'ta, Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz'ın(43), daha önceden sosyal medya üzerinden araç kullanırken yaptığı canlı yayınlarda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler tepki çekti.

Geçen 8 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, hemşire Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Cihan Altındağ'ın oğlu Eymen Burak Altındağ ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

HESABI KAPATILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz, taburcu edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Devlet hastanesindeki işinden ayrıldıktan sonra sağlık kabini açan hemşire Hanife Yılmaz'ın araç içinde direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Hanife Yılmaz'ın görüntüleri tepki toplayınca hesabı yakınları tarafından kapatıldı.

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