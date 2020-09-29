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  • Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatacak
29 Eylül 2020 Salı 09:36 | Son Güncelleme:

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatacak

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatacak
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti. 

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