Kim Milyoner Olmak İster sorusu Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde anlattığı gezileri yaklaşık kaç yıl sürmüştür?

A: 20

B: 30

C: 40

D: 50

Doğru cevap: 50