Evlilikte kritik eşik 16. yıl

Yelda GÖKDAĞ

Adalet Bakanlığı 2018’deki boşanma davası istatistikleriyle ilgili TBMM’ye rapor sundu. Rapora göre, en çok boşanma oranı yüzde 26.9’la 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde yaşandı. En az boşanma oranı ise yüzde 3’le bir yıldan az evliliklerde gerçekleşti. Boşanmalar en fazla 35-39 yaş aralığında görüldü. Rapordaki verilere göre en çok lise ve dengi eğitim grubundakiler boşanma davası açtı. Ayrılık nedenleri arasında ilk sırada yüzde 52.6’yla evlilik birliğinin temelinden sarsılması yer aldı. 2’nci sırada yüzde 45.5’le anlaşmalı boşanma talebi bulunurken, yüzde 0.1’le suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ile akıl hastalığı en az gerekçeler oldu.

En az Bayburt’ta2011’deki boşanma dava sayısı 203 bin 575 iken 2018’de bu rakam yüzde 15 artışla 250 bin 802 oldu. Boşanma davası en az dava Bayburt’ta en çok ise İstanbul’da açıldı.

AYRILIK SONRASI NAFAKA DAVASI

Bakanlık, boşanmaya ilişkin açılan diğer davaların verilerini de paylaştı. Buna göre, 2018’de boşanma sonrası 27 bin 635 dava sayısıyla nafaka talebi birinci oldu. İkinci sırada ‘velayet’, üçüncü sırada da ‘çocukla kişisel ilişki kurmak’ için dava açıldı.