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  3. Evlenip köyden ayrılmasını istemediği oğluna dehşeti yaşattı

Evlenip köyden ayrılmasını istemediği oğluna dehşeti yaşattı

Evlenip köyden ayrılmasını istemediği oğluna dehşeti yaşattı

Aydın’da 72 yaşındaki Orhan Terzi, evlenip köyden ayrılmasını istemediği oğlu İsa’yı tüfekle öldürdü. Oğlu gözleri önünde katledilen anne Adviye Terzi’nin ‘Nasıl kıydın oğlumuza’ diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Aydın'da 72 yaşındaki Orhan Terzi evlat katili oldu. Bir ay sonra evlenecek olan oğlu İsa Terzi'nin (32) evliliğine karşı çıktığı için başlayan kavgada baba Terzi, oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Oğlunun gözleri önünde katledilmesine tanıklık eden anne Adviye Terzi, "Oğlumuza nasıl kıydın Orhan" diye feryat ederek olduğu yere yığılıp kaldı. 11 yıllık nişanlısı Seren Dikkaya ile 8 Ekim'de evlilik hazırlığı yapan İsa Terzi ise muradına eremeden mezara girdi.

'YAPMA BABA' DEDİ
 
Olay, Koçarlı Hacıhamzalar mahallesinde dün 08.00'de meydana geldi. Babasıyla hayvan damına süt sağmaya giden İsa, evlenmesine karşı çıkan babası Orhan Terzi ile tartıştı. Eline aldığı sopayla babasının üzerine yürüyen İsa'yı araya giren annesi Adviye Terzi yatıştırdı. Ancak eve gidip ruhsatsız av tüfeğiyle geri dönen öfkeli baba, oğlunun 'yapma baba' diye yalvarışlarına aldırmadan İsa Terzi'ye iki el ateş etti. Annesinin önünde göğsünden vurulan genç kanlar içinde olduğu yere düştü. Ekipler talihsiz gencin öldüğünü belirlerken, annenin feryatları köyde yürekleri dağladı. 

8 EKİM'DE EVLENECEKTİ
 
İsa Terzi'nin 11 yıldır nişanlı olduğu Seren Dikkaya ile 8 Ekim'deki düğünle dünya evine girme hayali yarım kaldı. İsa'nın evlendikten sonra köyde yaşamak ve hayvancılık yapmak istemediği için Aydın il merkezinde ev tuttuğu ve traktörünü satarak evini dayayıp döşediği ortaya çıktı. Baba Orhan Terzi'nin ise oğlunun köyden ayrılmasını istemediği için evliliğine karşı çıktığı iddia edildi.
 
(Yeni Asır)

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