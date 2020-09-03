'Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. Anne Hacire Akar’ın, oğlunun HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırılmaya çalışıldığını öğrenmesi üzerine Diyarbakır HDP binası önünde 22 Ağustos 2019’da yaptığı oturma eylemi sonuç vermiş Akar, polisin girişimleriyle oğlunu terörden kurtarmıştı. Akar’ın eyleminden ilham alan diğer aileler de 3 Eylül’de evlatlarını geri almak için HDP önünde oturma eylemi başlattı. Böylece Diyarbakır annelerinin tarihi evlat nöbeti başlamış oldu. Sayı zaman içinde 150’ye ulaştı.

KORONA DURDURAMADI



Aileler, yazın sıcağında kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Anneler nöbetteyken babalar evde çocuklarına hem babalık hem annelik yaptı. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bile gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi.

HDP KEPENK İNDİRDİ



Annelerin kararlı duruşu, HDP’ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP’liler, il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürme kararı aldığını açıkladı. Terör örgütü, aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. HDP il binasına gelen bazı partililerin hakaretlerine uğrayan Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kaldı.

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ



Başkan Erdoğan’ın desteğini her fırsatta ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile bakanlar, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sporcular, din adamı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti.

ALMANYA’DA KARARLI NÖBET



Almanya’da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, Başbakanlık binası önünde eylem düzenledi. Maide T, üzerinde “PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.

KORKMUYORUZ YILMIYORUZ

Oturma eylemini ilk başlatan ailelerden Zekiye Bozdağ, “Dağda tek bir çocuk kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemini başlatan annelerden Ayşegül Biçer, “Korkmuyoruz onlara boyun eğmiyoruz. Evlatlarımızı alacağız” dedi.

MUHALEFET ÖNÜNDEN BİLE GEÇMEDİ



Annelerin eylemlerine toplumun büyük bir kesimi destek verdi. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bizzat eylemin gerçekleştiği yerde anneleri ziyaret ederek, desteklerini ifade etti. Ancak, CHP ve İyi Parti, HDP/PKK’ya karşı evlatlarını savunan annelere hiçbir ziyarette bulunulmaması dikkat çekti. Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı olan Saadet Partisi ise sadece il teşkilatı bazında destek ziyaretinde bulundu. Sözde insan hakları savunucusu olduğunu ileri süren İHD başta olmak üzere, TMMOB, Diyarbakır Barosu gibi STK’lar da ailelerin eylemlerini görmezden geldiler.

14 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 14 aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

İlk MÜJDE CEYLAN AİLESİ’NE

Hacire Akar’ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019’da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer’e sarıldı.

KIZINI BAĞRINA BASTI

Hüsniye Kaya’ya müjdeli haber 26 Aralık 2019’da verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

BABAANNENİN SEVİNCİ

Babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020’de İbrahim Halil Kadran’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 YILLIK HASRET BİTTİ

Metin Açan’ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Habur Sınır Kapısı’nda teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 2020’de bir araya geldi.

OĞLUYLA KUCAKLAŞTI

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin’e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

KIZI KAÇIP GELDİ

Anne Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020’de 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.

6 YIL BEKLEDİLER

Baba Melik ve anne Melek Aslan, 18 Şubat 2020’de güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan’a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

BİRLİK AİLESİ SEVİNDİ

Anne Muteber Birlik, hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020’de kavuştu. Buluşmada, duygulu anlar yaşandı.

GİTİTĞİNDE 16 YAŞINDAYDI

Annesi Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan Mehmet Emin Alkan’a 27 Şubat 2020’de kavuştu.

HASRETLE SARILDILAR

Anne Şahize Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise’ye 27 Şubat 2020’de sarılmanın sevincini yaşadı.

İKNA TİMİ ULAŞTI

9 Mart’ta güvenlik teslim olan Tekoşin Açar (27), annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin ardından buluştu.

HASTANEDE BULUŞTULAR

9 Mart’ta teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Açar, hastanede babasıyla buluştu.

BABASINI SEVİNDİRDİ

Engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan Ertaş’a (20) 8 aylık hasretin ardından 9 Temmuz 2020’de kavuştu.

11 YIL SONRA SARILDI

Sever Fidan’ın 11 yıllık evlat hasreti, 16 Temmuz 2020’de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde sona erdi, oğlu Tayfur Fidan’a sarıldı.

İKNA TİMLERİ ÇALIŞIYOR



Güvenlik güçleri kurulan ikna timleriyle devreye girdi. 4 yılda 717 kişinin terör örgütünden kaçarak teslim olmasını sağladı. Dün Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı, Silopi’de teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146’ya yükseldi.

YPG/PKK KIZ ÇOCUĞU KAÇIRDI, AİLESİYLE ÇATIŞTI



Suriye’de terör örgütü YPG, işgal ettiği Kamışlı’nın batısında yer alan Haram Şeyho köyünden 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı. Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile ve komşuları, örgüt unsurlarının konuşlandığı binanın çevresini kuşatarak çocuğu geri istedi. Çatışmada 1 terörist yaralandı. Örgütün kaçırdığı kız çocuğundan henüz haber alınamıyor.