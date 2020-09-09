Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

152. aile olan ve 2015 yılında 13 yaşında iken kaçırıldığı iddia edilen Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin eyleme katıldı. TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini belirten anne Çetin, çocuğunun HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.