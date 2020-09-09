09 Eylül 2020 Çarşamba 02:22 | Son Güncelleme:
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 370'inci gününde bir aile daha katıldı.
152. aile olan ve 2015 yılında 13 yaşında iken kaçırıldığı iddia edilen Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin eyleme katıldı. TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini belirten anne Çetin, çocuğunun HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.