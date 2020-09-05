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  3. Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
05 Eylül 2020 Cumartesi 02:57 | Son Güncelleme:

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu.

Muş’tan oğlu Yusuf için gelen baba Mehmet Zeki Budak, şunları dile getirdi: “Oğlum 21 Eylül 2014’te HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumu istemek için eyleme katıldım. Oğlumu HDP’den istiyorum, yavrumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gelinceye kadar burada eylem yapacağım. Bir tek oğlum var, onu da benden aldılar. 6 yıldır bayram yapmıyorum, eşimin gözleri kör oldu. Bunlar piyon, taşerondur.”  

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