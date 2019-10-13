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  3. Evlat nöbetinden harekata destek 

Evlat nöbetinden harekata destek 

Evlat nöbetinden harekata destek 

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 54 ailenin, 3 Eylül günü Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Aileler, Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdiklerini söyledi. PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, “Oğlum eğer beni duyuyorsan teslim ol, eline silah vermişlerse o silahı at ve devlete hemen teslim ol, devletin şefkatli kollarına teslim ol, senin gibi yüzlerce kişi gelip teslim oluyor, sen de teslim ol oğlum, teslim ol gel evine, yeter artık bu hasretlik” dedi. 

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