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  3. HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu: Muhteber Birlik, evladı Veysi ile 5 yıl sonra buluştu

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu: Muhteber Birlik, evladı Veysi ile 5 yıl sonra buluştu

HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu: Muhteber Birlik, evladı Veysi ile 5 yıl sonra buluştu

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerden biri daha mutlu sona ulaştı. Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Muhteber Birlik, jandarmanın iknası sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi ile 5 yıl sonra buluştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

DHA'nın haberine göre, anne Muhteber Birlik, jandarmanın iknasıyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki barınaklarından kaçıp Mardin Nusaybin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi (20) ile 5 yıl sonra buluştu.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığında ilk sorgusunun ardından Veysi Birlik ile bir araya gelen annesi Muhteber ve ağabeyi Behçet Birlik, duygusal anlar yaşadı. Muhteber Birlik, oğluna sarılırken sevinç gözyaşları döktü.

HDP binası önünde 175 gündür sürdürülen oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla buluşan aile sayısı, 9 oldu.


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