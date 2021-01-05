Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: Ceza yok yavrum gel teslim ol!

Van’da, 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için eylemini sürdüren Nazlı Sancar, evladını HDP’den istediğini söyledi. Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Sancar, “Kızımın yüzünü, şeklini unuttum. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. HDP olmasa PKK olmaz. Kızımın özgürlüğünü çaldılar. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. 2021 senesinde bizi sevindir” dedi. Van’dan 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç ise, şunları söyledi: “HDP bir çocuk katilidir. HDP alıp onlara verdi. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Çocuğumun elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Oğlum Baran; sesimi duyuyorsan eğer gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza falan yok, gelen çocuklar ceza almadan annelerine kavuşuyor. 1 yıldır HDP’nin kapısındayım. Gel, yeter.”

AĞIRALİOĞLU’NA SİTEM



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda evlat nöbetiyle ilgili, “Politik buluyorum. Annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmuyorum” dedi. Aileler, Ağıralioğlu’nun açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu açıklamayı talihsiz olarak görüyoruz. Buraya gelsin, ne istediğimizi bizden duysun. Ölümden korkmuyoruz. HDP milletvekilleri ellerini bizim üzerimizden çeksin, evlatlarımızı bıraksın.”